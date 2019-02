Verkehr

12:45 Uhr | 13.02.2019

Nun stehen Bauabschnitte 6 und 7 an

Airport: Vorfeld-Erneuerung geht weiter

Am Hamburg Airport gehen die Bauarbeiten der Vorfeld-Erneuerung weiter. Nachdem die ersten fünf Bauabschnitte bereits im Sommer vergangenen Jahres fertig gestellt wurden, geht es nun an die Baufelder 6 und 7. Auf einer Fläche von rund 32.000 Quadratmetern werden dort sämtliche Leitungen, technische Einrichtungen und Oberflächen grundhaft erneuert. Bis 2020 soll dann die gesamte Vorfeld-Erneuerung abgeschlossen sein. Insgesamt investiert der Flughafen rund 120 Millionen Euro in die Bauarbeiten.