12:31 Uhr | 13.02.2019

Deutschlandpremiere am 3. März in Hamburg

Tina Turner-Musical: 100.000 Tickets verkauft

Für das Musical „Tina- Das Tina Turner Musical“ sind bisher 100.000 Tickets verkauft worden. Aufgrund der hohen Nachfrage, sind ab sofort neue Tickets im Vorverkauf erhältlich. Seine Deutschlandpremiere feiert das Musical am 3. März im Stage Operettenhaus in Hamburg. In dem Stück wird das Leben der Queen of Soul auf künstlerische und musikalische Art und Weise inszeniert. In London ist das Musical bereits seit April vergangenen Jahres zu sehen.