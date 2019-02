Verkehr

11:40 Uhr | 13.02.2019

Aufklärungsquote bei 3,3 Prozent

Die meisten Fahrraddiebstähle in Eimsbüttel

In Hamburg werden die meisten Fahrräder im Stadtteil Eimsbüttel geklaut. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU hervor.Dort sollen im vergangenen Jahr rund 750 Fahrräder entwendet worden sein. Die wenigsten Fahrräder sind in der Hamburger Altstadt geklaut worden. Hier waren 2018 knapp 400 Räder mitgenommen worden. Auf bundesweiter Ebene belegt Hamburg in der Diebstahlstatistik den dritten Platz. Nur in Bremen und in Berlin werden mehr Fahrräder geklaut. Die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen beträgt in Hamburg 3,3 Prozent.