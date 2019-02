Blaulicht

08:24 Uhr | 13.02.2019

Fernseher soll Auslöser sein

Wohnungsbrand in Hamburg-Osdorf

In Hamburg-Osdorf hat gestern Abend eine Wohnung gebrannt. Die Bewohner des Erdgeschosses und ein weiterer Nachbar wurden mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Angaben soll ein Fernseher in Brand geraten sein. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen, es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung.