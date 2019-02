Gesellschaft

16:08 Uhr | 12.02.2019

Neuer Höchststand an Pädagogenstellen

Hamburgs Schulsystem wächst

Die Zahl der Schüler, Lehrer und Pädagogen an den allgemeinbildenden Schulen in Hamburg ist seit 2011 deutlich gestiegen. Das geht aus der Schuljahresstatistik hervor, die Schulsenator Ties Rabe heute vorgestellt hat. So ist die Schülerzahl um zehn Prozent auf rund 195.800 angestiegen. Die Zahl der Pädagogenstellen nahm im gleichen Zeitraum um 30 Prozent zu und erreicht mit 15.600 Stellen einen neuen Höchststand. Die Zahl der Abiturienten hingegen ist erneut leicht gefallen.