Blaulicht

12:51 Uhr | 09.02.2019

Schiffsunfall auf der Elbe

400 Meter Schiff kollidiert mit HADAG-Fähre

An dem Anleger in Blankenese auf der Elbe ist es am Sonnabendvormittag zu einer Kollision zwischen zwei Schiffen gekommen. Der knapp 400 Meter lange Frachter „Ever Given“ ist aus noch ungeklärter Ursache gegen eine HADAG-Fähre gefahren. Diese wurde stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Wasserschutzpolizei wird nun an Bord der „Ever Given“ ermitteln. Ein Schlepper verhinderte offenbar schlimmeres.