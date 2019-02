Verkehr

17:42 Uhr | 08.02.2019

Flüssiggas für Schiffe auf der Ostsee

Größtes LNG-Tankschiff der Welt getauft

Immer wieder ist sie in Hamburg ein Thema: die schlechte Luft. Dafür werden neben den Autos vor allem die großen Schiffe verantwortlich gemacht. Abhilfe könnten neue Antriebstechnologien schaffen. Bessere Luft erhofft man sich beispielsweise von einem Antrieb mit dem Flüssigerdgas LNG. Und das können Schiffe auch auf hoher See tanken - das neue weltweit größte Tankschiff für eben dieses Flüssigerdgas wurde heute in Hamburg getauft - dafür kam die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gern zurück nach Hamburg.