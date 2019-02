Stadtgespraech

Kreative Maßnahme gegen lange Wartezeiten

Klavier für Fluggäste am Hamburg Airport

Wer per Flugzeug reisen will, der muss oft Stunden vor Abflug schon am Gate sein. Da kann die Wartezeit schon mal lang und vor allem langweilig werden. Der Flughafen Hamburg hat sich da jetzt etwas überlegt: Ab sofort steht im Wartebereich ein Flügel. Auf dem darf jeder Reisende nach belieben und können klimpern. Und das kommt gut an.