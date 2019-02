Blaulicht

12:44 Uhr | 08.02.2019

Insgesamt 300 Autos kontrolliert

Ergebnisse der gestrigen Großkontrolle

Bei einer großangelegten Kontrolle gegen Einbrecher gestern, durchsuchte die Polizei Insgesamt 300 Autos und 342 Personen. Dabei waren acht Fahrer ohne Führerschein unterwegs, zwei unter Drogeneinfluss, und eine Person mit gefälschten Papieren. Außerdem vollstreckten die Beamten einen offenen Haftbefehl wegen Diebstahls. Bis in den Abend waren 67 Hamburger und 81 Polizisten aus Schleswig-Holstein in der Stadt unterwegs. In der Vergangenheit konnten Ermittler so bereits Informationen zu tatverdächtigen Einbrechern erlangen.