Stadtgespraech

12:38 Uhr | 08.02.2019

ADFC verteilt Obst an Radfahrer

Aktionstag "Winter Bike To Work"

Anlässlich des Aktionstags „Winter Bike To Work“ hat der ADFC heute Morgen Obst an Fahrradfahrer an der Kennedybrücke verteilt. Der Aktionstag soll das Radfahren im Winter fördern.