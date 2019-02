Blaulicht

16:59 Uhr | 07.02.2019

Polizei sucht nach Einbrechern

Großkontrolle im Hamburger Osten

Mit einer großangelegten Standkontrolle an der Bargteheider Straße sucht die Hamburger Polizei heute gezielt nach Einbrechern. Dafür ziehen die Beamten aus Hamburg und Schleswig-Holstein nach bestimmten Kriterien Autos aus dem Verkehr und überprüfen Fahrer und Papiere der Wagen. In der Vergangenheit konnten die Ermittler so bereits Informationen zu tatverdächtigen Einbrechern erlangen. Im Fokus der Durchsuchungen stehen heute Kleintransporter und Handwerker-Autos. Bis in die Abendstunden führen die Beamten an verschiedenen Orten in der Stadt stichprobenartige Kontrollen durch.