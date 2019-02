Gesellschaft

15:45 Uhr | 07.02.2019

Vanessa Reithinger erklärt

VIER PFOTEN macht auf Tigerleid aufmerksam

Mit einem Pop-up-Store macht die Stiftung VIER PFOTEN heute über das grausame Geschäft mit Tigern in der EU aufmerksam. Auch in Deutschland werden Tiger gezüchtet, gehandelt und für den Profit ausgebeutet. VIER PFOTEN sieh auch Deutschland in der Verantwortung, sich auf EU Ebene für ein Verbot des Tigerhandels einzusetzen.