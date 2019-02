Blaulicht

14:04 Uhr | 07.02.2019

Zahl der Straftaten so niedrig wie seit 37 Jahren nicht mehr

Kriminalstatistik vorgestellt

Die Zahl der Straftaten in Hamburg sind so niedrig wie seit 37 Jahren nicht mehr. Das geht aus der aktuellen Kriminalstatistik 2018 hervor. So haben sich die Einbruchszahlen im Vergleich zum Jahr 2016 halbiert. Der Polizeipräsident bezeichnet diese Zahl als „gigantischen Erfolg“. Die höchste Zunahme gab es mit über 25 Prozent bei den Rauschgiftdelikten. Auch die Online-Betrugsmaschen haben zugenommen. Die Polizei musste aufgrund der Zunahme eine Neuaufstellung der Betrugssachbearbeitungsstelle durchführen.