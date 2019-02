Gesellschaft

13:20 Uhr | 07.02.2019

Mehrere Machbarkeitsstudien werden geprüft

Gruner + Jahr: Künftige Gebäudenutzung unklar

Die Stadt prüft derzeit im Rahmen mehrerer Machbarkeitsstudien, wie das Gruner und Jahr Gebäude am Baumwall künftig genutzt wird. Das bestätigte ein Sprecher der Finanzbehörde gegenüber Hamburg 1. So wird auch eine Nutzung als Wohnraum in Betracht gezogen und überprüft. Der Verlag Gruner und Jahr wird voraussichtlich ab 2021 aus dem 70.000 Quadratmeter großen Komplex ausziehen. Mit Auszug ist das Gebäude Eigentum der Stadt. Ein Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes oder der Verkauf an einen Investor ist nicht in Planung.