Sport

16:56 Uhr | 06.02.2019

HSV muss in der Liga liefern

Nach Pokalerfolg kommt Liga-Alltag

Nach dem 1:0 Sieg gegen schwache Nürnberger am Dienstagabend steht der HSV im Viertelfinale des DFB-Pokals. Das erreichen der nächsten Runde spült rund 1,3 Millionen Euro in die klamme Vereinskasse. Trotz Pokal-Jubels darf aber nicht vergessen werden: die Rothosen haben zwei der ersten drei Rückrundenspiele verloren und mit Dynamo Dresden wartet ein schwerer nächster Gegner in der zweiten Bundesliga.