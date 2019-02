Stadtgespraech

15:45 Uhr | 06.02.2019

97 neue Büros auf drei Etagen

Zentralstelle Staatsschutz zieht um

Aufgrund von personellen Aufstockungen ist die Zentralstelle Staatsschutz der Justizbehörde umgezogen. Der neue Standort der Generalstaatsanwaltschaft ist nun im elften Stock des Towers am Michel in der Ludwig-Erhard-Straße. In den neuen Räumlichkeiten gibt es insgesamt 97 Büroräume, aufgeteilt auf drei Etagen mit rund 4100 Quadratmetern Fläche. Die Zentralstelle Staatsschutz befasst sich hauptsächlich mit der Bekämpfung von Terrorismus aber auch mit Drogendelikten. Am 1. Januar dieses Jahres hatte die neue Zentralstelle Staatsschutz ihre Arbeit aufgenommen.