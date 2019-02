Blaulicht

13:22 Uhr | 06.02.2019

Großeinsatz auf HHLA-Gelände

Mitarbeiter klagten über Atembeschwerden

Am Vormittag mussten mehrere Mitarbeiter der HHLA und der Feuerwehr in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach einem Besuch der Kantine am Burchardkai hatten die HHLA-Mitarbeiter über Atembeschwerden geklagt. Feuerwehr und Rettungswagen rückten an und versorgten die Mitarbeiter. Kurz darauf klagten auch der Rettungsdienst und die Feuerwehrleute über Unwohlsein und Atemwegsreizungen. Zehn Feuerwehrleute und sechs Mitarbeiter wurden daraufhin im Altonaer Krankenhaus untersucht und entgiftet. Der Zustand der betroffenen Patienten soll schlecht sein. Lebensgefahr besteht aber keine. Um welchen Stoff es sich handelt, ist bislang unklar.