11:40 Uhr | 06.02.2019

Linke fordert Meldestelle für Schüler und Lehrer

Mobbing an Schulen

Die Linke in Hamburg will sich verstärkt gegen Mobbing an Schulen einsetzen. In einem Antrag an die Bürgerschaft fordert die Linke, dass Mobbing-Vorfälle an Schulen künftig genauer erfasst werden sollen. Zudem müsse es eine unabhängige Meldestelle für Schüler und Lehrkräfte geben. Insgesamt sind im vergangenen Schuljahr 174 Mobbingfälle von den regionalen Bildungs- und Beratungszentren in Hamburg gezählt worden.