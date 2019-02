Stadtgespraech

08:20 Uhr | 06.02.2019

Rund 75.000 Besucher erwartet

Reise-und Freizeitmesse startet heute

In den Hamburger Messehallen startet heute die Reise-und Freizeitmesse „Out of Home Hamburg“. Rund 800 Austellerinnen und Austeller wollen hier das Angesagteste aus dem Reise- und Freizeitmarkt präsentieren. Insgesamt werden an den fünf Messetagen rund 75.000 Besucher erwartet. Am 10. Februar endet die „Out of Home Hamburg“.