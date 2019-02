Blaulicht

06:23 Uhr | 06.02.2019

Klappmesser sichergestellt

IKEA-Messerangriff: Haftbefehl erlassen

Nach dem Messerangriff in dem IKEA-Markt in Schnelsen, ist gegen den 26-jährigen Verdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Das berichtet das Abendblatt. Außerdem stellten die Beamten der Polizei ein Klappmesser als mögliche Tatwaffe sicher. Der 26-Jährige soll einem Mann am vergangenen Sonnabend im Kassenbereich mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Tat hatte er anschließend seinem Betreuer gestanden, der daraufhin die Polizei alarmierte. Das Motiv ist weiter unklar