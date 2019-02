Stadtgespraech

14:31 Uhr | 05.02.2019

Bewerbungen laufen telefonisch

Reiter für Karl-May-Festspiele gesucht

Für die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg werden erfahrene Reiterinnen und Reiter gesucht. Sie sollen an der Seite von Winnetou und Old Shatterhand in der Inszenierung des Stücks „Unter Geiern - der Sohn des Bärenjägers“ auftreten. Alle Bewerberinnen und Bewerber sollten mindestens 16 Jahre alt sein und Reiterfahrung haben. Bewerben kann man sich telefonisch unter 04551/952134. Von Ende Mai bis September dieses Jahres finden die Karl-May-Festspiele im Freileichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg statt.