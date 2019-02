Verkehr

12:46 Uhr | 05.02.2019

Auch heute fallen Flüge aus

Nach Streik am Hamburg Airport

Auch heute kommt es zu Flugausfällen am Hamburg Airport. Das bestätigte eine Sprecherin des Flughafens gegenüber Hamburg 1. So wurden am Vormittag 13 Flüge gestrichen. Weitere Flugausfälle schloss die Flughafensprecherin nicht aus. Gestern waren aufgrund des Streiks des Bodenpersonals 220 Flugbewegungen gestrichen worden. Von dem Warnstreik waren rund 50.000 Passagiere betroffen.