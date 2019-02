Gesellschaft

15:56 Uhr | 04.02.2019

Schwere persönliche Angriffe liegen vor

Streit in Handelskammer eskaliert

Wenige Wochen vor der voraussichtlichen Wahl eines neuen Präses am 7. März ist der Streit in der Handelskammer erneut eskaliert und wird mittlerweile von schweren persönlichen Angriffen begleitet. So warf der amtierende Vizepräses Andre Mücke dem Kandidaten für das Amt des Präses, Johann Killinger vor, "sein Wort sei nur so lange was wert, wie es seinen persönlichen Egospielchen nütze." Mücke war dem Sympathisantenkreis um Killinger zusätzlich vor, den offenen Bruch des Bündnisses zu riskieren. Angesichts der offensichtlichen Lähmung der Kammer fordert der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion, Andre Trepoll, die aufsichtsführenden Wirtschaftssenator Michael Westhagemann auf, in den Konflikt mäßigend einzugreifen.