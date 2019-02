Kunst und Kultur

14:35 Uhr | 04.02.2019

25 Veranstaltungen in der Hansestadt

"Lux aeterna" Festival gestartet

Mit einem Konzert in der Elbphilharmonie hat gestern das „Lux Aeterna“ Festival begonnen. Insgesamt wird es innerhalb von drei Wochen 25 Veranstaltungen in der Hansestadt geben. Abgehalten werden diese in verschiedenen Musikstätten wie etwa der Laeiszhalle, auf Kampnagel oder auch in der St. Katharinen Kirche. Das sogenannte „Musikfestival für die Seele“ findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt.