12:38 Uhr | 04.02.2019

Route soll weiterhin auf St. Pauli bleiben

Schlagermove: Veranstalter fordert Zuschuss

Der Veranstalter des Schlagermoves, Frank Klingner, fordert ein Zuschuss der Stadt für das Mega-Event. Das sagte Klingner in einem Interview gegenüber dem Abendblatt. Demnach spüle der Schlagermove zwar knapp eine viertel Million Euro in die Kasse der Stadt, dennoch beteilige sich diese mit keinem Cent, beklagt Klingner. Durch den Zuschuss könne mehr Sicherheitspersonal bezahlt werden. Auch eine neue Route sei zwar geprüft worden, der Veranstalter wolle allerdings an der ursprüngliche Route auf dem Kiez festhalten.