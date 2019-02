Blaulicht

17:02 Uhr | 03.02.2019

Überhöhte Geschwindigkeit im Spiel

Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

An der Kreuzung Oortkatenweg/Ochsenwerder Landscheideweg sind am Sonntag bei einem Unfall mehrere Menschen schwer verletzt worden. Laut einer Zeugenaussage soll ein Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrzeug überholt haben. Auf der Kreuzung kollidierten dann beide Fahrzeuge. In den letzten Jahren starben an dieser Kreuzung bereits mehrere Menschen durch Verkehrsunfälle. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus