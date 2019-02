Gesellschaft

16:29 Uhr | 03.02.2019

Einzelheiten immer noch offen

Bau des Paloma-Viertels verzögert sich

Der Bau des Paloma-Viertels auf dem Gelände der ehemaligen Esso-Häuser am Hamburger Spielbudenplatz wird sich weiterhin verzögern. Laut Medienberichten seien Einzelheiten des Projekts immer noch offen. So soll das Ensemble voraussichtlich erst 2023 und nicht wie geplant Mitte 2022 fertig sein.Mit den Bauarbeiten soll bereits in der zweiten Hälfte dieses Jahres begonnen werden. Unterschrieben wurde der 80-seitige städtebauliche Vertrag im Oktober 2018.