Blaulicht

15:50 Uhr | 03.02.2019

Mann schwer verletzt

Messerangriff in IKEA-Filiale

Am Sonnabend gegen 18.30Uhr wurde ein 22-Jähriger Opfer eines Messerangriffs in der IKEA-Filiale in Schnelsen. Ihm stieß, ein bislang noch unbekannter Täter, ein Messer in den Rücken – und das Mitten im Einkaufstrubel im Kassenbereich. Der Täter entkam, das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen berichteten, dass es im Vorfeld zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer gekommen war. Am Sonntagmorgen rückten dann Mordkommission und Schutzpolizei an, um das umliegende Gebiet nach der Tatwaffe abzusuchen.