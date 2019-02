Politik

17:35 Uhr | 01.02.2019

Antonia Haufler im Gespräch

Braucht Hamburg ein Parité-Gesetz

Die Hamburger Grünen werden auf ihrem Parteitag am kommenden Dienstag die Einführung eines sogenannten Parité-Gesetz beschließen. Danach soll den Parteien gesetzlich vorgeschrieben werden, die Kandidatenlisten für die Bürgerschafts- und Bezirksversammlungswahlen abwechselnd mit Männer und Frauen zu besetzen, um so den Anteil der Frauen in den Parlamenten auf 50 % zu bringen. Die Vorsitzende der Hamburg Jugendorganisation der CDU, Antonia Haufler, lehnt ein solches Gesetz strickt ab und begründet das sehr persönlich. Sollte ein solches Gesetz von der Bürgerschaft in Hamburg beschlossen werden, würde es erst für die übernächsten Bürgerschaftswahlen im Jahr 2025 zur Anwendung kommen. Das Land Brandenburg hatte erst gestern ein entsprechendes Gesetz als erstes Bundesland beschlossen.