Verkehr

12:30 Uhr | 01.02.2019

Bis in den neuen Stadtteil Grasbrook

U4 soll verlängert werden

Die U-Bahnlinie 4 soll zukünftig bis bis in den neu geplanten Stadtteil Grasbrook fahren. Die erst kürzlich eingeweihte Haltestelle Elbbrücken wäre dann nicht mehr die Endstation der U4. Das geht aus einem Bürgerschaftsantrag von SPD und Grünen hervor der den Senat auffordert, einen entsprechenden Streckenverlauf zu prüfen. In dem geplanten Stadtteil Grasbrook sollen künftig bis zu 16.000 neue Arbeitsplätze und rund 3000 Wohnungen entstehen. Mit der Verlängerung der U 4 würde der immer wieder geforderter sog. "Sprung über die Elbe" und die Anbindung der südlich der Elbe liegenden Stadtteile an die Hafencity in Angriff genommen. Baubeginn könnte frühestens Ende der 20ziger Jahre sein.