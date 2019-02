Blaulicht

11:41 Uhr | 01.02.2019

Polizei äußert sich zum tödlichen Unfall

Fünf Verkehrstote im Januar

Bei einem Verkehrsunfall in Hammerbrook ist gestern Abend ein 40-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er war mit seiner 38-jährigen Frau an der Kreuzung Amsinckstraße Ecke Högerdamm über eine rote Ampel gegangen und dabei von einem Volvo erfasst worden. Der 40-Jährige verstarb noch am Unfallort. Die 38-jährige Frau erlitt mehrere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des dänischen Volvo erlitt einen Schock und musste ebenfalls notärztlich behandelt werden.