Politik

17:56 Uhr | 31.01.2019

Erste Arbeitsschiffe rücken an

Aufträge für Elbvertiefung vergeben

Die ersten Baggeraufträge für die Elbvertiefung sind vergeben worden. Nach Medieninformationen sollen in rund zwei Wochen die ersten Arbeitsschiffe in Brokdorf anrücken. In Hamburg soll dann voraussichtlich im Sommer dieses Jahres mit den Arbeiten für die Elbvertiefung begonnen werden. Die Gesamtkosten der Elbvertiefung liegen bei rund 8 Millionen Euro.