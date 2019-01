Politik

17:01 Uhr | 31.01.2019

40 neue Zimmer für junge Obdachlose

Weg von der Straße und rein in den Job:

Bei den aktuellen Temperaturen möchte man morgens am Liebsten das Bett gar nicht mehr verlassen. Wie sehr jedoch müssen die Menschen frieren, die auf der Straße leben? Auch immer mehr junge Menschen sind in Hamburg ohne festen Wohnsitz. 40 von ihnen haben jetzt die Chance – zumindest temporär - auf eine Bleibe in der Nöldekestraße in Harburg.