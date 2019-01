Verkehr

16:54 Uhr | 31.01.2019

Gegen Grafiti-Sprayer

Neugestaltung: Bahnhöfe werden schöner

Vier Hamburger S-Bahnhöfe erstrahlen seit heute in neuem Glanz. Die neue Wandgestaltung soll die Hemmschwelle für Grafiti-Sprayer erhöhen. Insgesamt wurde das Design der Bahnhöfe dem Umfeld in den Stadtteilen angepasst. In die Neugestaltung der ersten sechs S-Bahnhöfe investiert die Deutsche Bahn rund eine Million Euro.