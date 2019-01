Stadtgespraech

15:43 Uhr | 31.01.2019

Symbole und goldener Anstrich verschwinden

"Alter Schwede" wird gereinigt

Mitarbeiter der Hamburg Port Authority haben heute begonnen den „Alten Schweden“ am Elbstrand zu reinigen. Der Großfindling soll wieder in seiner Naturfarbe erstrahlen. Sowohl der goldene Anstrich, als auch ein Graffiti werden verschwinden. In der Nacht zu Mittwoch beschmierten Unbekannte den Großfindling mit Sternen und dem Schriftzug „War Starts“. Und erst vor einem Monat hatten Unbekannte den „Alte Schweden“ mit goldener Farbe besprüht. Wer hinter den beiden Farbanschlägen steckt ist bislang noch unklar.