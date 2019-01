Blaulicht

14:14 Uhr | 31.01.2019

Schiff soll repariert werden

"Arie Cornelis" in Werft gebracht

Das Binnenschiff "Arie Cornelis", das gestern Nachmittag am Oortkatener Hafen zu sinken drohte, ist heute in eine benachbarte Werft gebracht worden. In den kommenden Tagen soll es dort repariert werden. Gestern war das 50 Meter lange Schiff auf eine Spundwand aufgefahren, was zu einem Leck geführt hatte. Als die rund 75 Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, lag das Schiff wegen des eingeströmten Wassers bereits in Schräglage. Ein Crewmitglied, das den Feuerwehrmännern den Schaden zeigen wollte, stürzte und und verletzte sich am Bein. Mit einer Drehleiter musste er von dem Schiff gerettet werden.