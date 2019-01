Stadtgespraech

12:06 Uhr | 31.01.2019

Aktuell 65.900 Hamburger arbeitslos gemeldet

Arbeitslosenzahl im Januar gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist zum Jahresbeginn gestiegen. So sind nach Angaben der Agentur für Arbeit aktuell rund 65.900 Hamburger arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Quote von 6,3 Prozent. Betrachtet man den Jahresvergleich ist die Arbeitslosenzahl aber dennoch gesunken, denn im Januar 2018 gab es noch rund 3.300 Arbeitslose mehr als in diesem Januar. Aktuell sind in Hamburg rund 17.000 Stellen unbesetzt.