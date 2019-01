Stadtgespraech

09:04 Uhr | 31.01.2019

Am meisten davon in Mitte und Altona

2040 neue Graffiti entdeckt

Rund 2040 neue Graffiti sind im Zeitraum zwischen Januar und September 2018 in Hamburg entdeckt worden. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU hervor. Die meisten davon in Hamburg Mitte und Altona. Polizeilich aufgeklärt werden, konnten nur 280 der Graffiti, was in etwa 12 Prozent entspricht. Mit 126 Fällen gab es in Harburg die wenigsten Graffiti.