Blaulicht

06:17 Uhr | 31.01.2019

Crewmitglied muss mit Drehleiter gerettet werden

Schiff droht zu sinken

Am Oortkatener Hafen drohte gestern das Binnenschiff "Arie Cornelis" zu sinken. Als die rund 45 Kräfte der Feuerwehr am Einsatzort eintrafen, war hatte das Schiff bereits Leck geschlagen und Wasser strömte ein. Ein Crewmitglied hatte sich auf Deck am Bein verletzt und musste mit einer Drehleiter von dem Schiff gerettet werden. Die "Arie Cornelis" war zuvor auf eine Spundwand aufgefahren, was das Leck verursacht hatte.