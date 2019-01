Blaulicht

17:58 Uhr | 30.01.2019

Sie soll sofort tot gewesen sein

Frau von Müllwagen überfahren

In Jenfeld ist am Morgen eine Frau von einem Müllwagen überfahren und getötet worden. Laut Aussage der Polizei war der Mülllaster aus der Einfahrt eines Getränkecenters in den Öjendorfer Damm abgebogen und hatte dabei die 66-jährige Fußgängerin übersehen und erfasst. Nach ersten Erkenntnissen der Rettungskräfte war die Frau sofort tot Der Öjendorfer Damm wurde vorübergehend gesperrt.