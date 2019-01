Gesellschaft

16:39 Uhr | 30.01.2019

Familienrichter werden verpflichtet

Fortbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz

Hamburgs Familienrichter werden gesetzlich verpflichtet, an Fortbildungsmaßnahmen zur Wahrung von Kinderrechten und des Kinderschutz teilzunehmen. Außerdem soll die Position von Kindern in familiengerichtlichen Verfahren gestärkt werden. Das sieht eine Änderung des Hamburgischen Richtergesetzes vor, die heute von der Bürgerschaft beschlossen wird. Die Bürgerschaft folgt damit einer Empfehlung der Enquete-Kommission "Kinderschutz". In der Vergangenheit war Kritik an den Familienrichtern laut geworden. So hatte Sozialsenatorin Melanie Leonhard den Familienrichtern vorgeworfen, das Wohl der KInder gehe vor Gericht oft verloren. Das wiederum hatte zu scharfen öffentlichen Protesten der Richter geführt.