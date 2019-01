Stadtgespraech

14:16 Uhr | 30.01.2019

Findling erneut besprüht

Neue Botschaft auf dem "Alten Schweden"

Der „Alte Schwede“ am Hamburger Elbstrand ist in der Nacht zu Mittwoch erneut besprüht worden. Auf dem Findling sind jetzt grün-gelbe Dreiecke, schwarze Sterne und der Schriftzug „WAR STARTS“ zu sehen. Wer für die Verunreinigung verantwortlich ist, ist bislang noch unklar. Der viereinhalb Meter hohe Findling war erst Anfang Januar von Unbekannten mit goldener Farbe besprüht worden. Laut Informationen des NDR, soll der Findling noch heute gereinigt werden und so seine ursprünglichen Farbe zurückbekommen.