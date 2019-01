Gesellschaft

12:09 Uhr | 30.01.2019

Scheitert das Leuchtturmprojekt?

Neue Bedingungen für den Bau des Elbtowers

Für den Bau des Elbtowers, stellt die Rot-Grüne Fraktion neue Bedingungen an den österreichischen Investor. Einem entsprechenden Antrag hat der Haushaltsausschuss gestern Abend zugestimmt. Demnach fordert Rot-Grün vom Investor, dass mindestens ein Drittel der 70.000 Quadratmeter Bürofläche bereits vor Baubeginn für mindestens fünf vermietet sein müssen. Das Hotel-Areal soll gar für mindestens 15 Jahre vor Baubeginn vermietet sein. Außerdem soll die Stadt Hamburg keine Fläche in dem Gebäude anmieten dürfen. So soll gesichert werden, dass die Stadt den 245 Meter hohen Tower bei einer möglichen Insolvenz des Investors nicht fertig bauen muss.