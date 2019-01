Gesellschaft

11:46 Uhr | 30.01.2019

Kohlmeise in Hamburg am häufigsten gesehen

Stunde der Wintervögel

In Hamburg gibt es immer weniger Wintervögel. Das ist geht aus der Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ des Naturschutzbundes Deutschland hervor. Am häufigsten wurde in Hamburg die Kohlmeise gesichtet. Den zweiten Platz belegt die Blaumeise gefolgt von der Amsel und dem Haussperling. Rund 138.000 Vogelbegeisterte hatten sich an der Zählaktion des NABU beteiligt, gemeldet wurden mehr als 3,5 Millionen Vögel.