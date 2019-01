Verkehr

08:56 Uhr | 30.01.2019

Ausbau der Spuren südlich des Elbtunnels

Ausbau der A7 beginnt im April

Der Ausbau der A7 südlich des Elbtunnels beginnt bereits Anfang April. Das berichtet NDR 90,3 und beruft sich auf die Verkehrsbehörde. Demnach starten in diesem Jahr die Vorbereitungsarbeiten, im nächsten Jahr folgt dann die Erneuerung der Rampe, die in Waltershof aus dem Elbtunnel herausführt. Während der Bauarbeiten sollen drei Spuren befahrbar bleiben, nach den Bauarbeiten werden es dann vier Spuren sein. Bis 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Auf einem 70 Kilometer langem Abschnitt wird die A7 in den kommenden Jahren achtspurig ausgebaut.