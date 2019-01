Stadtgespraech

06:25 Uhr | 30.01.2019

Service soll verbessert werden

Zufriedenheitsumfrage in Kundenzentren

Um den Service in den Kundenzentren weiter zu verbessern, startet die Finanzbehörde zusammen mit den Bezirken eine anonyme Kundenbefragung. Dazu liegen von Anfang Februar bis Anfang März Fragebögen in den Kundenzentren aus. Teilweise werden auch Tabletcomputer eingesetzt, auf denen die Fragen neben Deutsch und Englisch auch auf Türkisch beantwortet werden können. Mit der Kundenbefragung sollen die Zufriedenheit und die Erwartungen der Bürger und Bürgerinnen an die Kundenzentren und das Online-Angebot der Stadt ausgewertet werden. Die Antworten werden von dem Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein ausgewertet werden. Mit Ergebnissen wird im Sommer 2019 gerechnet.