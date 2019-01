Gesellschaft

18:18 Uhr | 29.01.2019

Behörden geben Teilentwarnung

Dioxin-Fund in der Boberger Niederung

Es war für viele ein Schreck, als im vergangenen Jahr giftiges Dioxin in der Boberger Niederung gefunden wurde. Das vor allem bei Spaziergängern beliebte Gebiet ist seitdem abgesperrt. Zuletzt durften nur Spezialisten das Areal betreten, um Bodenproben zu entnehmen und zu untersuchen. Wie groß ist also der Schaden in dem Naturschutzgebiet? Und kann man dort bald wieder guten Gewissens seinen Hund ausführen? Fragen, auf die die Umweltbehörde heute erste Antworten gegeben hat.