Gesellschaft

14:56 Uhr | 29.01.2019

2018 fast 15.000 mehr als im Vorjahr

Zahl der Erwerbstätigen weiter gestiegen

Die Zahl der Erwerbstätigen in Hamburg ist weiter gestiegen. Laut Statistikamt Nord gab es 2018 knapp 1,3 Millionen Beschäftigte. Das sind fast 15.000 mehr als im Jahr zuvor, was ein Wachstum von 1,2 Prozent bedeutet. Damit liegt Hamburg nur knapp unter der bundesweiten Entwicklung von plus 1,3 Prozent. In Hamburg waren zuletzt 87 Prozent der Erwerbstätigen in Dienstleistungsbranchen beschäftigt.