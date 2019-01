Gesellschaft

14:45 Uhr | 29.01.2019

Drei Millionen Euro mehr als erwartet

Mehr Umsatz für Messegesellschaft

Die Hamburger Messegesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mehr Umsatz gemacht als erwartet. Das gab die Hamburg Messe und Congress GmbH am Dienstag bekannt. Demnach wurde der geplante Umsatz von 99,9 Millionen Euro 2018 um rund drei Millionen Euro übertroffen. Somit lag der Umsatz am Jahresende bei 102,8 Millionen Euro. In diesem Jahr wird die Hamburg Messe drei neue Veranstaltungen präsentieren. Dazu gehören die Marine Interieurs, die Therapie Hamburg und die Hamburg Open für die Medientechnikbranche.