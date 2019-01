Stadtgespraech

08:01 Uhr | 29.01.2019

Investitionen der Stadt zwischen 2011 und 2020

610 Millionen Euro für Sportstätten

Rund 610 Millionen Euro investiert die Hansestadt innerhalb von neun Jahren in Hamburger Sportstätten. Das berichtet der NDR und beruft sich auf Angaben der sportpolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion, Juliane Timmermann. Demnach würden in dem Zeitraum zwischen 2011 und 2020 mehr als 1200 Sportstätten saniert und neugebaut werden. Insgesamt werden 540 Millionen Euro in öffentliche Sportanlagen investiert und 70 Millionen Euro in vereinseigene Anlagen. Der größte Anteil davon geht nach Wandsbek.